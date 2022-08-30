ВСУ лишились в Донбассе артиллерийской установки и нескольких долговременных огневых точек

Освободительная операция продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинская армия продолжает нести серьезные потери в Донбассе. В боях с союзными силами киевские силовики ежедневно лишаются живой силы и техники. Об этом заявили в армейских корпусах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено вражеское вооружение и военная техника: два танка, один БПЛА, четыре единицы бронированной и специальной техники, а также позиция минометного расчета, - сообщил о результатах боев за сутки заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он также добавил, что военнослужащими ДНР были обезврежены более 30 украинских националистов.

Не меньших результатов достигли в ходе активных наступательных действий подразделения Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 35 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 8 единиц специальной автомобильной техники, 2 долговременные огневые точки, 1 артиллерийская установка, - заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Защитники Донбасса за сутки уничтожили почти 100 украинских боевиков

Также уничтожено значительное количество боевой техники и вооружения ВСУ (подробнее)