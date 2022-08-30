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Политика30 августа 2022 8:56

При обстреле полигона твердых бытовых отходов в Донецке пострадали женщина и девушка

Данные о последствиях произведенных ВСУ атак продолжают поступать
Ирина ДМИТРИЕВА
Обе пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в городскую больницу № 14

Обе пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в городскую больницу № 14

Фото: Олег УКЛАДОВ

От администрации города Донецка поступила уточненная информация о жертвах утреннего обстрела, произведенного украинскими боевиками в направлении Петровского района столицы. Так, сообщается, что во дворе собственного дома погиб мужчина 1959 года рождения.

Кроме того, стало известно о пострадавших на полигоне твердых бытовых отходов.

- При обстреле полигона ТБО ранения получили девушка 2003 года рождения и женщина 1987 года рождения. Обе пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в городскую больницу № 14, - написал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, обстрелы Донецка продолжаются. Сейчас сильное возгорание наблюдается в районе Куйбышевского района столицы.

- Куйбышевский район Донецка остается под обстрелами. СЦКК сообщает о еще 4 снарядах образца НАТО калибром 155 мм, которые украинские фашисты выпустили по мирным кварталам, - сообщил Кулемзин.

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