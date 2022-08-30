За сутки жертвами украинских обстрелов в ДНР стали 6 мирных жителей

Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки жертвами украинских обстрелов в ДНР стали 6 мирных жителей. Такие данные обнародовали в Штабе территориальной обороны Республики.

Там уточнили, что среди пострадавших есть подросток.

- За минувшие сутки, с 08:00 29 августа до 08:00 30 августа, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 6 мирных жителей, включая подростка 2010 года рождения, - сообщили там.

Тем временем представительство ДНР в СЦКК проинформировало, что за сутки территория Республики подвергалась обстрелам со стороны противника 77 раз. Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов страны, по которым были выпущены 366 снарядов и мин. В результате получили повреждения 30 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, над Никитовским районом Горловки украинские боевики разбросали противопехотные мины «Лепесток».

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