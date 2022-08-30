В Донецке сообщили о прилете в Центр славянской культуры

Последствия обстрела Центра славянской культуры в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

С раннего утра украинские каратели продолжают обстреливать Донецк. В местной администрации сообщают про очередной удар по центру города. Он пришелся на Центр славянской культуры, расположенный в Ленинском районе столицы.

- 5.45 Ленинский район. Прилет в Центр славянской культуры, - написал в своем телегам-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, в результате попадания снаряда в здании учреждения были повреждены остекление 60 окон и обшивка со стороны Вечного огня.

Тем временем по данным СЦКК, этим утром обстрелу подвергся также Петровский район столицы, по которому украинские боевики выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра. Под прицельным огнем ВСУ находится сейчас и поселок Еленовка под Донецком. В его направлении ВСУ выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра.

Информация продолжает поступать.

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