В Донецке сообщили о прилете в Центр славянской культуры

Последствия обстрела Центра славянской культуры в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин
С раннего утра украинские каратели продолжают обстреливать Донецк. В местной администрации сообщают про очередной удар по центру города. Он пришелся на Центр славянской культуры, расположенный в Ленинском районе столицы.
- 5.45 Ленинский район. Прилет в Центр славянской культуры, - написал в своем телегам-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.
По словам градоначальника, в результате попадания снаряда в здании учреждения были повреждены остекление 60 окон и обшивка со стороны Вечного огня.
Тем временем по данным СЦКК, этим утром обстрелу подвергся также Петровский район столицы, по которому украинские боевики выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра. Под прицельным огнем ВСУ находится сейчас и поселок Еленовка под Донецком. В его направлении ВСУ выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра.
Информация продолжает поступать.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
ВСУ били по банному комплексу на Университетской в Донецке
В СЦКК подтвердили артудар по Киевскому району столицы (подробнее)