Фото: Телеграм-канал Хоценко

В Донецке пятую школу восстанавливают московские строители, в частности, государственное предприятие «Мосводосток». Об этом сегодня сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Сейчас уже не верится, что школа номер пять города Донецка была частично разрушена обстрелами. Восстановление школы, которая рассчитана на 450 детей, взяло на себя госпредприятие «Мосводосток», - рассказал Виталий Хоценко.

Каждый день на важном объекте работают больше 350 человек. Ремонтируют крышу, фасад, столовую, пищеблок, учебные классы, актовый и спортивный залы. Заменили отопление и освещение. Работа не перестает кипеть.

- Школ, которые восстанавливают российские строители (за что им большое спасибо!), у нас в Республике очень много. Постараюсь посетить каждую, о чем непременно расскажу, - отметил Председатель Правительства.

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