В ДНР перешли на правила системы платежных карт России

В республике действуют три банка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДНР переходит на правила российской системы платежных карт. Соответствующее постановление принял Государственный комитет обороны.

- Переводы денежных средств на территории ДНР с использованием платежных карт и электронных средств платежа (за исключением платежных карт и иных электронных средств платежа Центрального республиканского банка ДНР и Филиала № 1 Коммерческого банка «Международный расчетный банк» (ООО)) осуществляется в соответствии с правилами национальной системы платежных карт Российской Федерации, - говорится в постановлении.

Банки ДНР могут осуществлять рублевые переводы в ЛНР и Россию без ограничений по целям и лимитам, установленным ЦРБ. Норма не распространяется на переводы нерезидентам ДНР, ЛНР и России.

На сегодня в Республике действуют три банка. Крупнейшим остается ЦРБ. С конца 2018 года банковские услуги предоставляет филиал банка Южной Осетии - Международный расчетный банк, а с июня 2022-го - российский «Промсвязьбанк».

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