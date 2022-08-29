ВСУ били по банному комплексу на Университетской в Донецке

Последствия обстрелов
Сегодня, 29 августа, ВСУ обстреляли из артиллерии НАТОвского 155-го калибра Киевский район Донецка. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Киевского района Донецка с применением артиллерии калибром 155 миллиметров. ВФУ вели огонь с направления своих позиций в районе Камышевки, - говорится в сообщении.
По данным СЦКК, это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.).
Зафиксированы повреждения по следующим адресам: ул. Щорса, 65, 67 - многоквартирный жилой дом; ул. Звягильского, 52, 54, 59 - многоквартирные жилые дома; ул. Кутузова, 13, 15, 19 - многоквартирные жилые дома; ул. Университетская, 80«в» (административное здание, в том числе с банным комплексом).
Последствия обстрелов
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Макеевке в результате попадания снаряда загорелся автомобиль
К счастью, никто не пострадал (подробнее)