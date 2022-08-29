ВСУ били по банному комплексу на Университетской в Донецке

Последствия обстрелов

Сегодня, 29 августа, ВСУ обстреляли из артиллерии НАТОвского 155-го калибра Киевский район Донецка. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Киевского района Донецка с применением артиллерии калибром 155 миллиметров. ВФУ вели огонь с направления своих позиций в районе Камышевки, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.).

Зафиксированы повреждения по следующим адресам: ул. Щорса, 65, 67 - многоквартирный жилой дом; ул. Звягильского, 52, 54, 59 - многоквартирные жилые дома; ул. Кутузова, 13, 15, 19 - многоквартирные жилые дома; ул. Университетская, 80«в» (административное здание, в том числе с банным комплексом).

Последствия обстрелов

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