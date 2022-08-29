В ЛНР собрали миллион сто тысяч тонн зерна

На Старобельский элеватор свозят зерно. Фото ЛИЦ

Аграрии Республики убрали ранние зерновые и зернобобовые культуры на 95% площадей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

- По состоянию на 29 августа сельхозтоваропроизводителями Республики убрано более 346 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур (95% к площади, подлежащей уборки) и намолочено более 1,1 млн тонн зерна, что позволит полностью обеспечить потребность Республики в продовольственном и фуражном зерне, - говорится в сообщении.

Озимые зерновые культуры убраны на 95% площадей: пшеница - на 95%, ячмень - на 98%, рожь - на 70% площадей, рапс - на 99%.

Завершили уборку озимых зерновых культур аграрии Краснодонского, Беловодского, Белокуракинского, Марковского, Новопсковского, Старобельского, Троицкого районов и Красного Луча.

- Максимальная урожайность получена аграриями Новоайдарского и Марковского районов – 47,1 ц/га и 41,0 ц/га, - добавили в ведомстве.

Яровые зерновые культуры убраны на 56% площадей: пшеница – на 97%, ячмень – на 93%, овес – на 91%, горох – на 97%.

Продолжается уборка гречихи, проса, овощных и бахчевых культур.

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