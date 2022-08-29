Украинские боевики атаковали Горловку минами «Лепесток»

Украинские боевики продолжают «засеивать» минами «Лепесток» города ДНР. Фото: НС ДНР

Сегодня, 29 августа, вооруженные формирования Украины сбросили на Никитовский район Горловки противопехотные мины «Лепесток», их обнаружили по ряду адресов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли ракетный удар по городу, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия, — сказано в сообщении.

Уточняется, что боеприпасы замечены на улицах Токарева, Багрицкого, Кондратенко и в переулке Донской. В штабе призвали население к внимательности и при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться в МЧС.

Как проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК, украинские боевики около 15:35 со своих позиций в Дзержинске выпустили по городу три ракеты РСЗО «Ураган» с минами ПМФ-1.

Напомним, что от мин «Лепесток» пострадали почти 60 мирных жителей ДНР. Один из них скончался от полученных ран.

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