ВСУ ведут обстрел Петровского и Киевского районов Донецка: зафиксированы попадания в жилые дома

Последствия обстрела многоэтажного дома по ул. Звягильского в Киевском районе Донецка. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Под огнем вооруженных формирований Украины сразу несколько районов города. Об этом сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Во время обстрела Киевского района пострадали 2 многоквартирных дома. В результате попадания в кровлю одного из них произошло возгорание, повреждено остекление. В другом доме повреждено остекление, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Сообщается, что также зафиксировано попадание в кровлю многоэтажного дома по ул. Звягильского в Киевском районе Донецка. При обстреле Петровского района повреждения получили многоквартирный дом и частный дом.

По предварительной информации, вражеские снаряды прилетели и в районе бывшего универсама «Украина». Данные о последствиях обстрелов и жертвах среди населения - уточняются.

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