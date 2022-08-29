Вид с высоты птичьего полета жилого комплекса, который возводят военные строители. Фото: Скриншот видео ТГ/Хоценко

Сегодня, 29 августа, председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил, что в Мариуполе жильцы первых трех пятиэтажек будут справлять новоселье уже в ближайшее время.

- Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу за три года восстановить Мариуполь. Строительство ведется в круглосуточном режиме, - сообщил Хоценко.

Он продемонстрировал вид с высоты птичьего полета жилого комплекса, который возводят военные строители Министерства обороны Российской Федерации.

- Степень готовности - высокая. Жилой квартал включит в себя двенадцать пятиэтажных домов на 1011 квартир. Кроме того, ведется работа по обустройству детских и тренажёрных площадок, зон отдыха, уличных парковок. Также здесь строится республиканский спасательный центр МЧС, - рассказал о работах глава Правительства.

Он отметил, что жильцы первых трех пятиэтажек будут справлять новоселье уже в ближайшее время. Остальные дома планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий школьник несколько лет работал санитаром, чтобы стать хирургом

Сегодня Данил Меркулов оперирует раненых по уникальным методикам (подробнее)