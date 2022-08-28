В Петровском районе Донецка погибла мирная жительница

Один из снарядов украинских боевиков повредил стену жилого дома в Кировском районе Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования Украины в очередной раз отрыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Во время карательного обстрела Петровского района погибла женщина 1949 года рождения, — отметил мэр.
Вооруженные формирования Украины начали обстрел Петровского района с самого утра. В течение дня по району было выпущено порядка сорока снарядов калибром 122, 152 и 155 мм. Огонь украинские боевики велся с позиций, расположенных в Красногоровке и Марьинке.
Кроме того, ВФУ в результате обстрела Кировского района произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома по улице Петровского. Повреждена стена строения.
Напомним, что ранее в Макеевке пострадали четыре мирных жителя. Также ранения получили два медика в Куйбышевском районе Донецка.
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