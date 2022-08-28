На мемориале «Саур-Могила» завершается установка Солдата

Ко Дню освобождения Донбасса ремонт Саур-Могилы планируют завершить. Фото: t.me/dnronline

Ремонтные работы на легендарном мемориале «Саур-Могила» практически завершены. Сейчас заканчивается установка Солдата. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— Определенные сложности в работе представляют могучие ветра Саур-Могилы, но ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков все будет полностью сделано, — отметил заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Напомним, что лучшие специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ, эксперты и реставраторы приступили к работам по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила» 8 июня. Участие в восстановлении также принимали студенческие отряды из 18 регионов России. Добровольцы занимались распилом деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации. Ранее на мемориале впервые за долгое время зажгли Вечный огонь.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Антрацитовского района ЛНР почтили память погибших горняков в День шахтера

Местные жители возложили цветы к монументу «Шахтерам Антрацита» (подробнее)