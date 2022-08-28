ВФУ обстреляли Горловку, ранены три человека

Один из ударов ВФУ пришелся по улице Зинина, 84 в Горловке. Фото: пресс-служба администрации города

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки, в результате чего ранения получили три мирных жителя: женщины 1938 и 1992 годов рождения и мужчина 1938 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Украинские боевики открыли огонь по Никитовскому району Горловки с позиций, расположенных в населенном пункте Дылеевка. Всего по району было выпущено семь снарядов калибром 152 мм, — отметили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики не прекращают обстрелы Донецкой Народной Республики даже в праздничный день. В результате агрессии ВФУ в Макеевке пострадали четыре мирных жителя, также повреждены дома и гражданская инфраструктура. Кроме того, в Куйбышевском районе пострадали два медика в результате обстрела территории городской больницы №21.

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