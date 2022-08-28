Жители Антрацитовского района ЛНР почтили память погибших горняков в День шахтера

В Антраците почтили память погибших горняков. Фото: пресс-служба администрации города

В администрации Антрацита Луганской Народной Республики прошел круглый стол, посвященный главному празднику района — Дню шахтера. После ветераны угольной промышленности, представители шахтерских коллективов и депутаты Народного Совета ЛНР возложили цветы к монументу «Шахтерам Антрацита» и памятному знаку погибшим шахтерам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Сегодня мы отмечаем шахтерский праздник не так широко, торжественно и весело, как обычно. Сделаем это после нашей победы. Но я от души выражаю глубокую благодарность всем, кто связал свою жизнь с нелегким горняцким трудом, кто ежедневно делает трудную, поистине благородную работу – давать тепло и свет людям, — отметил глава администрации Сергей Саенко.

День шахтера в Республике установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

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