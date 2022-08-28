Украинские боевики открыли огонь по Ленинскому району

В результате обстрела повреждены частные жилые дома в Ленинском районе. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня вооруженными формированиями Украины по Ленинскому району Донецка. Противник использовал артиллерию калибром 155 мм и выпустил по району четыре снаряда около 05:00 утра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела зафиксированы повреждения частных жилых домов по улице 7-я Александровка, 4, 6, 10, 12 и Муравьева, 2, 3, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что это зона ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады. Ее командир — полковник Сирченко Сергей Анатольевич; начальник артиллерии – полковник Пучков Артем Юрьевич.

Напомним, что украинские боевики продолжают обстреливать Донецк. Ранее ВФУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего пострадали два медика городской больницы №21.

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