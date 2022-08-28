Глава ЛНР поздравил граждан Республики с Днем шахтера

Леонид Пасечник поблагодарил горняков за самоотверженный труд Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики поздравил горняков и граждан ЛНР с Днем Шахтера. Леонид пасечник отметил, что шахтеры всегда были олицетворением трудовой доблести, славой Донбасса. Об этом лидер ЛНР сообщил в своем телегам-канале.

— Мы горды тем, что именно наши забойщики положили начало легендарному стахановскому движению, вписали немало подвигов в летопись нашей промышленности. Сегодня шахтерские традиции предков продолжают горнорабочие, ведущие добычу на угольных предприятиях Луганской Народной Республики. Ваш нелегкий труд обеспечивает сырьем производство, несет свет и тепло в наши дома, а потому заслуживает особого почета.

Глава ЛНР выразил отдельные слова признательности горнякам, которые, как и в годы Великой Отечественной войны, по зову сердца встали на защиту Родины от фашизма. Обладая стойким донбасским характером, мужественные шахтеры наравне с кадровыми военными республики и России совершают боевые подвиги, освобождают Донбасс от киевского неонацизма.

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