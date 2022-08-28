Денис Пушилин поздравил дончан с Днем шахтера

Массовые мероприятия на День Шахтера были также отменены в 2014 году. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил дончан с праздником Дня Шахтера. Денис Пушилин отметил, что сейчас Донецк — это форпост Русского мира, где решается противостояние исторического масштаба. Об этом лидер Республики сообщил в своем телегам-канале.

— Дорогие дончане! Благодарю вас за невероятное мужество, стойкость, верность своей земле! Вы действительно люди из стали, закаленные огнем и испытаниями. Желаю жителям нашей столицы и всей Республики как можно скорее забыть об ужасах войны и вернуться к полноценной мирной жизни, — отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР также подчеркнул, что минувшие месяцы стали серьезным испытанием для Донецка. Враг в бессильной злобе пытается нанести урон городу, запугать его жителей, но нас не сломить. Вся наша большая Родина сегодня борется вместе с нами и за нас, поэтому победа неизбежна. Вместе мы восстановим разрушенные дома, дороги, мосты и залечим все раны, нанесенные войной.

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