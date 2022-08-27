В ДНР сообщили, кто обстрелял ДонНТУ, гостиницу Park Inn и стадион «Олимпийский»

Последствия обстрела 8-го корпуса ДонНТУ. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты представительства ДНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела Ворошиловского района Донецка 27 августа и стадиона «Олимпийский» 26 августа. Также установлено, откуда велся огонь.

- Военные эксперты подтвердили факт обстрела с применением артиллерийских систем калибра 155 мм, а также уточнили направление ведения огня. ВФУ вели огонь с позиций, расположенных в районе поселка Карловка, - говорится в сообщении СЦКК.

Это зона ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады. Командир - полковник Сергей Сирченко, начальник БрАГ – полковник Артем Пучков.

Зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов - бул. Пушкина, 9, ул. Артема, 58«б», пр. Маяковского, 18. Также получили повреждения гостиница Park Inn, 8-й корпус Донецкого национального технического университета и здание Управления железной дороги.

Чешский снаряд РСЗО RM-70 оставил такую воронку. Фото: СЦКК ДНР

Зафиксировано попадание ракеты 26 августа на футбольное поле стадиона РСК «Олимпийский», по ул. Артема, 145«В». Военные эксперты выяснили, что противник вел огонь с позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм), переданной Чехией в апреле 2022 года.

Это зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады, командир - полковник Евгений Кураш.

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