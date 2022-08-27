Денис Пушилин вручил Звезды Героев ДНР четверым военнослужащим тактического формирования «Каскад»

Денис Пушилин поблагодарил военнослужащих «Каскада» за доблестную боевую работу. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вручил Золотые Звезды Героев ДНР четверым военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Можете себе представить, что в течение одного боя удалось уничтожить 22 бронемашины противника? А 45 единиц вражеской техники? Именно так воюют парни из тактического формирования «Каскад», - отметил Пушилин.

Он вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру артиллерийского дивизиона ОБТФ с позывным «Белый», который отличился в боях за Мариуполь. Благодаря правильно организованному круглосуточному наблюдению с применением БПЛА, была обнаружена колонна противника на заводе имени Ильича. «Белый» поднял по тревоге огневые средства артдивизиона, организовал систему огня.

В результате грамотно поставленного заградительного огня по ходу движения вражеской колонны как раз и было уничтожено 22 единицы бронетехники, 100 человек личного состава. Еще около ста украинских боевиков были взяты в плен.

Кроме «Белого», еще трое военнослужащих ОБТФ «Каскад» получили звание Героя ДНР. Более 60 военнослужащим вручены другие высокие награды.

- Спасибо вам, парни, за такую доблестную боевую работу! – поблагодарил Денис Пушилин.

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