В Мариуполе прошла первая государственная регистрация брака

Александр и Ольга, пережив страшные дни в Мариуполе, решили узаконить отношения. Фото: Минюст ДНР

Сегодня, 27 августа, в Мариуполе городским отделом ЗАГС зарегистрирован первый брак после освобождения города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.

Жених имеет ограничения по состоянию здоровья, поэтому сотрудники ЗАГСа провели регистрацию брака по месту жительства молодоженов.

- Я очень рад, что этот торжественный день настал в нашей жизни. Мы очень долго его ждали. И для нас особая честь, что наше заявление для заключения брака стало первым в освобожденном Мариуполе,- поделился жених Александр Бузевский.

Будущие супруги вместе уже много лет. После окончания боевых действий в городе приняли решение узаконить свои отношения.

- Мы жили не задумываясь, что штамп в паспорте имеет значение. Но, пережив такие страшные дни в Мариуполе, поняли, что именно сейчас настало время зарегистрировать наш брак. Мы благодарим всех, кто помог нам организовать это знаменательное для нас событие, - сказала невеста Ольга Еременко.

В скором будущем ЗАГС Мариуполя откроет двери зала торжественных церемоний для всех молодоженов. Пока принимаются заявления на неторжественную регистрацию браков. Городской отдел ЗАГС находится по адресу: проспект Металлургов, 229.

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