В Шахтерске почтили память погибших на работе горняков

Горожане почтили память погибших шахтеров минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Фото: АГ Шахтерска

Сегодня, 27 августа, в Шахтерске накануне Дня шахтера почтили память погибших на производстве горняков. Об этом сообщили в администрации города.

В центре города у Памятного знака шахтерам, погибшим на производстве, состоялся мемориальный митинг. В памятном мероприятии приняли участие мэр Шахтерска Александр Шатов, депутаты Народного Совета ДНР, ветераны шахтерского труда, родные и близкие погибших горняков, представители администрации города и рабочей группы Сахалинской области, руководители учреждений и организаций, представители общественных организаций, горожане.

Поминальную панихиду по погибшим шахтерам провели благочинный Шахтерского округа, настоятель храма Иоанна Богослова протоиерей Богдан, а также настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Илия.

Затем присутствующие почтили память погибших шахтеров минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Напомним, День шахтера отмечаются в последнее воскресенье августа. В этом году он выпал на 28-е число.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтерске на соревнованиях гиревиков отличились… боксеры

За первенство состязались даже девушки (подробнее)