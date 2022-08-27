В Горловке из-за обстрелов ВСУ возник пожар на территории «Стирола»

В Горловке после обстрелов ВСУ горят дома и гаражи. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 27 августа, произошел пожар на территории горловского химического завода «Стирол» в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- В результате украинской вооруженной агрессии на территории ГП «Стирол» по улице Горловской Дивизии, 10 горят два гаража. Выехали пожарные машины, — отметил Приходько.

Также вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждены школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК. Прилеты снарядов зафиксированы в районе ООО «Истек», перебит газопровод высокого давления в лесопосадке.

Напомним, что 25 августа вооруженные формирования Украины обстреляли территорию завода «Стирол», в результате обстрела было зафиксировано горение трансформаторной подстанции 110 кВ и масла.

«Стирол» — ключевое в Донбассе предприятие химпрома. Долгое время завод был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака и других химических веществ, соединений и изделий из них. С началом боевых действий завод приостановил работу.

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