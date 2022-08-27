Украинские боевики убили мирного жителя Макеевки

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам ДНР. Фото: НМ ДНР

Сегодня, 27 августа, погиб мирный житель Червоногвардейского района Макеевки в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки погиб человек, — отметили в Штабе.

Ранее сегодня сообщалось, что семь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины Донецка, Макеевки и Горловки.

Донецк, Петровский район - ранены мужчины 1950, 1982 г.р.

Горловка, Никитовский район - ранен мужчина 1962 г.р.

Макеевка, Червоногвардейский район - ранены женщины 1962, 1973 г.р. и мужчины 1963, 1981 г.р.

Также в Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» пострадал житель поселка Лозовое 1958 года рождения.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Донецку, Горловке и Макеевке с утра было выпущено несколько десятков снарядов калибром 152 и 155 мм. Обстрелы продолжаются.

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