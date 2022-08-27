В Луганске десятки автобусов, переданных Москвой, будут курсировать по самым длинным и востребованным маршрутам

Луганск получил от Москвы 23 автобуса, запланирована поставка еще 35 единиц транспорта. Фото: Скриншот видео АГ Луганска

Первые две партии автобусов, переданных Москвой Луганску, будут курсировать по маршрутам № 155 и № 197. Об этом сообщил глава администрации столицы ЛНР Манолис Пилавов.

- Первые автобусы станут на 155-й маршрут. Он у нас один из самых длинных и является самым востребованным. Следующий маршрут, когда вторая партия придет, это будет 197-й маршрут. Он тоже по протяженности не уступают первому. Поэтому первый этап - закрыть два этих маршрута, - сказал Пилавов.

В конце августа Луганск получил от Москвы первые 23 автобуса для работы на городских маршрутах. До 1 сентября запланирована поставка в город еще 35 единиц общественного транспорта.

Также в городе продолжится установка новых павильонов ожидания транспорта.

- Мы получили уже 30 остановок. Тоже будем ставить их по маршрутам № 155 и № 197. И будем потихоньку решать вопрос с заездными карманами под автобусы, - добавил глава администрации Луганска.

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