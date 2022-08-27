Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам ДНР. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 27 августа, в Донецке и Макеевке в результате артударов ВСУ ранены шестеро мирных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВСУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Черепановых ранены 4 человека. Также украинские боевики нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Камвольной ранены 2 человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - предупредили в Штабе.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Донецку и Макеевке с утра было выпущено несколько десятков снарядов калибром 152 и 155 мм.

Напомним, что сегодня ранее получили ранения двое мирных жителей в Донецке и Горловке. В Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» пострадал житель поселка Лозовое 1958 года рождения. А в Никитовском районе Горловки ранения получил мужчина по улице Зинина.

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