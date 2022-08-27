В Кировском районе Донецка 64-летний мирный житель получил ранение от мины «Лепесток»

Украинские боевики активно «засеивают» запрещенными минами жилые районы. фото: ТГ/Шевченко

Сегодня, 27 августа, получили ранения двое мирных жителей в Донецке и Горловке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Сегодня утром в Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» пострадал житель поселка Лозовое 1958 года рождения. Уже зафиксировано 56 случаев подрыва на минах «Лепесток». Уважаемые жители, будьте предельно внимательны, смотрите под ноги, проведите беседы с детьми, акцентируя на опасность и на то, что нельзя трогать неизвестные предметы, - подчеркнули в Штабе.

Также стало известно, что ВСУ рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 по территории поселка Комсомольский в Волновахском районе.

Тем временем, украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки, ранения получил мужчина по улице Зинина.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики 8 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1.

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