Защитники ДНР ликвидировали американского наемника под Угледаром

Защитники ДНР ведут активное наступление на Угледар. Фото: НМ ДНР

Военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали американского наемника Алана Джошуа в результате боев с украинской армией под Угледаром. Об этом сообщила сегодня омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- 23 августа в ходе боевых действий в районе населенного пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне Украины. Спасаясь бегством, боевики ВФУ просто бросили его труп на месте боя. При убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса, Алана Джошуа, 1998 года рождения, — заявила Морозова.

Она отметила, что в отличие от Украины, в ДНР остаются приверженными принципам гуманизма даже по отношению к врагам. Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа. Также подтверждена готовность передать его останки родственникам для захоронения. Тело наемника находится в одном из моргов ДНР.

- О случившемся я также проинформировала представителей международных правозащитных организаций. В частности, главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Хочу в очередной раз напомнить, что наемники не являются комбатантами, на них не распространяется действие международного гуманитарного права. Такие лица лишены любого «иммунитета» при ведении боевых действий, - подчеркнул омбудсмен ДНР.

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