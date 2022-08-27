Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 80 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: артиллерийская установка, два БпЛА, пять единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 60 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 8 единиц специальной автомобильной техники, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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