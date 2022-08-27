Украинские боевики за сутки ранили восемь мирных жителей ДНР

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам ДНР. Фото: ТГ Приходько

Вооруженные формирования Украины с 6:00 26 августа до 6:00 27-го 54 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 309 боеприпасов. Об этом сообщили сегодня в представительстве ДНР в СЦКК.

Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский и Ворошиловский районы), Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Александровка, Валерьяновка.

При обстрелах применялись РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерия калибрами 155, 152 и 122 мм, а также минометы.

В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке.

Повреждено 49 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

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