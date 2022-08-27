Центр Донецка утром обстреляли ВСУ из НАТОвской артиллерии, есть разрушения

Осколками посечен фасад гостиницы Park-Inn, где жили наблюдатели ОБСЕ. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 27 августа, рано утром вооруженные формирования Украины нанесли удар по бульвару Пушкина в центральной части Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Сегодня утром в Ворошиловском районе в результате обстрела украинскими карателями на открытой территории обнаружено 3 воронки, а также тлеющее дерево. Прямым попаданием снаряда разрушена кровля здания 8-го корпуса ДонНТУ, осколками посечен фасад гостиницы Park-Inn и 3 гражданских автомобиля, повреждено остекление ресторана и многоквартирного жилого дома, - написал мэр в своем телеграм-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Ворошиловскому району столицы Республики было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Огонь велся в 5:00 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Орловка.

Также сейчас под обстрел попал Ленинский район Донецка.

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