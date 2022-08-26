В ДНР намерены сохранить угольную отрасль

Глава государства поздравил шахтеров с наступающим праздником и подчеркнул, что День шахтера для Донбасса был и остается одним из главных торжеств. Фото: сайт Главы ДНР

Несмотря на тяжелую военную и экономическую ситуацию, а также накопившиеся еще с украинских времен проблемы, в ДНР сохранят угольную отрасль. О необходимости ее развития заявил Глава Республики Денис Пушилин, который в преддверии Дня шахтера встретился с горняками шахты «Холодная балка» в Макеевке.

Он отметил, что шахты являются важным звеном в обеспечении энергетической безопасности страны, поэтому им однозначно быть.

- Наша задача сейчас ситуацию повернуть вспять - угольная отрасль должна развиваться. Она является одной из главенствующих и системообразующих вообще в экономике Республики, - передает слова руководителя государства его пресс-служба.

Вторая задача, по словам Пушилина, - это обеспечить безопасность шахтеров. Для этого Глава ДНР пообещал сделать все возможное.

- Если нужно увеличивать выделение средств, давайте будем увеличивать. Давайте будем говорить о дотациях. Но безопасность должна быть обеспечена, - подчеркнул он.

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