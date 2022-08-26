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Политика26 августа 2022 18:12

В Донецке сообщили об очередной жертве украинских мин-«лепестков»: В Кировском районе подорвалась женщина

Пострадавшая 1958 года рождения
Ирина ДМИТРИЕВА
Применение мин «Лепесток» по гражданским объектам - это очевидное военное преступление

Применение мин «Лепесток» по гражданским объектам - это очевидное военное преступление

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецке сообщили об очередной жертве запрещенных международными конвенциями мин «Лепесток», которыми ВСУ дистанционно минируют территорию города. Информацию обнародовали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В Кировском районе на ней подорвалась женщина 1958 года рождения, - уведомили там.

Напомним, сегодня в Донецке на противопехотной фугасной мине подорвался также мужчина. Инцидент был зафиксирован в Куйбышевском районе.

Чуть позже стало известно, что украинские боевики нанесли ракетный удар по селу Валерьяновка на юге ДНР, рассыпав там запрещенные противопехотные мины «Лепесток» нажимного действия. Взрывоопасные предметы уже были обнаружены по улицам Шевченко, Гагарина, Первомайская, Степная и Советская.

В Штабе призывают жителей быть крайне внимательными и при обнаружении «лепестков» обращаться по номеру «101» в службу МЧС.

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