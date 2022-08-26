ВСУ нанесли удар по стадиону «Олимпийский» в центре Донецка, над стадионом поднимается дым

Прилет в район стадиона «Олимпийский» в центре Донецка. Фото: t.me/RtrDonetsk

В Донецке зафиксирован прилет снаряда ВСУ в районе регионального спортивного комплекса «Олимпийский». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По сообщению местных жителей, под вражеским огнем вновь оказались центральные районы Донецка. Обстрелам подверглась одна из главных спортивных площадок города, - написал он.

Как утверждают очевидцы, прилет пришелся прямо в футбольное поле. Над местом обстрела видно задымление.

Отметим, что РСК «Олимпийский» находится в центре Донецка напротив главной спортивной жемчужины города - «Донбасс Арены».

Тем временем в мэрии сообщают, что украинские боевики продолжают варварски уничтожать Донецк. Обстрелам из реактивных систем залпового огня БМ 21 «Град» подвергся сегодня вечером поселок шахты Трудовская на окраине столицы. По домам мирных жителей были выпущены 20 реактивных снарядов.

Кроме того, по предварительным данным СЦКК, зафиксирован взрыв неопределенного происхождения на границе Ворошиловского и Киевского районов Донецка.

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