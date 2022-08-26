ВСУ засеяли минами-«лепестками» село Валерьяновку на юге ДНР

Такие мины крайне опасны тем, что малозаметны и часто сливаются с местностью. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня украинские боевики сбросили запрещенные противопехотные мины «Лепесток» на село Валерьяновку, расположенное в Волновахском районе ДНР. Взрывоопасные предметы уже были обнаружены по ряду адресов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Украинские боевики нанесли ракетный удар по селу, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия, - проинформировали там.

Уточняется, что боеприпасы были найдены на следующих улицах: Шевченко, Гагарина, Первомайская, Степная и Советская.

В Штабе призвали жителей быть крайне внимательными и при обнаружении «лепестков» обращаться по номеру «101» в службу МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке на противопехотной фугасной мине подорвался мужчина. Инцидент был зафиксирован в Куйбышевском районе столицы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР завели уголовное дело за подрывы более 50 мирных жителей на минах «Лепесток»

От украинских противопехотных мин пострадали в том числе дети (подробнее)