Уборочная кампания в ДНР подходит к концу, намолочено более 660 тысяч тонн урожая

Работы на полях вышли на финишную прямую. Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике уборочная кампания подходит к концу. Аграрии выполнили план более чем на 90 процентов. Такую информацию обнародовали сегодня в Министерстве продовольствия и агропромышленной политики ДНР.

- Сельхозпредприятия и ФЛП Донецкой Народной Республики более чем на 90% выполнили мероприятия по уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего в ходе уборочной кампании было намолочено 667 870 тонн урожая с площади порядка 230 тысяч гектаров, - рассказали в министерстве.

Отмечается, что сельхозпроизводители собрали 558 743 тонны озимой пшеницы на 171 826 гектаров площадей и 11 128 тонн озимого ячменя с 3 426 гектаров. Озимой ржи намолочено 1 809 тонн с 752 га, ярового ячменя - 82 405 тонн с 40 891 га. Собраны также 2 842 тонны яровой пшеницы, 10 487 тонн гороха и 455 тонн овса.

Тем временем в ЛНР сообщили, что местные аграрии убрали более 344 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур и намолотили более 1,1 миллиона тонн зерна. Как заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики, потребность страны в продовольственном и фуражном зерне полностью обеспечена.

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