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Политика26 августа 2022 14:17

Украинские боевики обстреливают Горловку из артиллерии НАТО, ранены четыре человека

Обстрел жилых кварталов города ведется противником целый день
Ирина ДМИТРИЕВА
Число раненых от украинских обстрелов растет

Число раненых от украинских обстрелов растет

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ВСУ ведут обстрел жилых кварталов Горловки из натовского вооружения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики с позиций в Дружбе и Дзержинске ведут обстрел жилых кварталов Центрально-городского района Горловки с применением артиллерии НАТО калибром 155-м, - проинформировали там.

По данным Штаба, жертвами обстрелов Горловки стали уже несколько человек.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Горловке число раненых увеличилось до 4 человек, - заявили военные.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 6 мирных жителей получили ранения. Один из них подорвался на противопехотной мине «Лепесток».

За это время противник открывал огонь по Республике 43 раза, выпустив в ее направлении 333 боеприпаса. В результате обстрелов были повреждены 34 дома, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

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