Украинские боевики обстреливают Горловку из артиллерии НАТО, ранены четыре человека

Число раненых от украинских обстрелов растет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ВСУ ведут обстрел жилых кварталов Горловки из натовского вооружения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики с позиций в Дружбе и Дзержинске ведут обстрел жилых кварталов Центрально-городского района Горловки с применением артиллерии НАТО калибром 155-м, - проинформировали там.

По данным Штаба, жертвами обстрелов Горловки стали уже несколько человек.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Горловке число раненых увеличилось до 4 человек, - заявили военные.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 6 мирных жителей получили ранения. Один из них подорвался на противопехотной мине «Лепесток».

За это время противник открывал огонь по Республике 43 раза, выпустив в ее направлении 333 боеприпаса. В результате обстрелов были повреждены 34 дома, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

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