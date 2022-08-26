В Донецке на противопехотной фугасной мине подорвался мужчина

Жертвами таких подрывов в ДНР стали уже более 50 человек, в том числе дети. Фото: ТГ/Кулемзин

Еще один мирный житель Донецка сегодня получил ранение в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в Куйбышевском районе столицы ДНР.

- По переулку Кварцитному в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина, - проинформировал Штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура ДНР завела уголовное дело за подрывы мирных жителей Республики на украинских противопехотных минах «Лепесток». Там отметили, что жертвами таких подрывов стали уже более 50 человек, в том числе дети. И число пострадавших только растет.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные методы ведения войны запрещены Международной Конвенцией. В 2005 году Украина ратифицировала Конвенцию, однако международные обязательства не исполняет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке пострадали мирные жители от упавших с крыши дома мин «Лепесток»

В столице ДНР ранены три человека от подрыва на украинских противопехотных минах (подробнее)