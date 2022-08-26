В поселке Старомихайловка под Донецком ранена женщина

Пострадавшая 1974 года рождения, в состоянии травматического шока она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прифронтовой поселок Старомихайловка под Донецком сегодня подвергся обстрелу. Украинские боевики атаковали его со своих позиций в Красногоровке. При этом использовали 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Там уточнили, что при обстреле поселка пострадала мирная жительница.
- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Ленина в Старомихайловке получила ранение женщина, - проинформировал Штаб.
Тем временем в Горловке жилые кварталы города оказались под ударом натовских гаубиц ВСУ. Сообщается, что украинские боевики с позиций в Дружбе и Дзержинске ведут обстрел жилых кварталов Центрально-городского района с применением артиллерии калибром 155-мм.
Из 152-мм орудий украинские боевики «утюжат» Червоногвардейский район Макеевки. Крупный калибр они применяют сегодня также и по Донецку.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
За сутки под вражескими обстрелами в ДНР погибли 2 человека
Еще шестеро мирных жителей были ранены (подробнее)