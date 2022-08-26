В поселке Старомихайловка под Донецком ранена женщина

Пострадавшая 1974 года рождения, в состоянии травматического шока она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Фото: Олег УКЛАДОВ

Прифронтовой поселок Старомихайловка под Донецком сегодня подвергся обстрелу. Украинские боевики атаковали его со своих позиций в Красногоровке. При этом использовали 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что при обстреле поселка пострадала мирная жительница.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Ленина в Старомихайловке получила ранение женщина, - проинформировал Штаб.

Тем временем в Горловке жилые кварталы города оказались под ударом натовских гаубиц ВСУ. Сообщается, что украинские боевики с позиций в Дружбе и Дзержинске ведут обстрел жилых кварталов Центрально-городского района с применением артиллерии калибром 155-мм.

Из 152-мм орудий украинские боевики «утюжат» Червоногвардейский район Макеевки. Крупный калибр они применяют сегодня также и по Донецку.

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