В Мариуполе начался сбор заявлений на выплаты ветеранам ВОВ

По приблизительным оценкам, в Мариуполе продолжают проживать около 200 000 человек, в том числе ветераны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мариуполе начнут принимать заявления от ветеранов Великой Отечественной войны на получение единовременных выплат. Решение вопроса возложено на Министерство труда и социальной политики ДНР. Об этом говорится в указе №474, подписанном Главой Республики Денисом Пушилиным и опубликованном на его официальном сайте.

- Министерству труда и социальной политики Донецкой Народной Республики до создания в городе Мариуполе управлений труда и социальной защиты населения обеспечить прием заявлений на предоставление единовременной выплаты от ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе Мариуполе, - сказано в тексте документа.

Уточняется, что помимо приема заявлений сотрудники ведомства должны будут также сформировать выплатные ведомости и передать их предприятию «Почта Донбасса».

Указ уже вступил в законную силу с сегодняшнего дня.

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