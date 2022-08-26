В ДНР завели уголовное дело за подрывы более 50 мирных жителей на минах «Лепесток»

Следователи напомнили, что подобные методы ведения войны запрещены Международной Конвенцией. Фото: Генпрокуратура ДНР

Генеральная прокуратура ДНР завела уголовное дело за подрывы мирных жителей Республики на украинских противопехотных минах «Лепесток». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Там отметили, что жертвами подрывов на минах ПФМ-1 стали уже более 50 человек, в том числе дети. И число пострадавших только растет.

- Уголовное дело возбуждено по фактам применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором по ч. 2 ст. 427 УК ДНР, - рассказали в прокуратуре.

Следователи уточнили, что начиная с июля 2022 года ВСУ регулярно обстреливают Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую из «Ураганов» с использованием кассетных зарядов, начиненных противопехотными фугасными минами. В результате оказываются заминированными целые жилые кварталы городов.

И это притом, что подобные методы ведения войны запрещены Международной Конвенцией.

- В 2005 году Украина ратифицировала Конвенцию, однако международные обязательства не исполняет, - напомнили в Генпрокуратуре.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

На окраине Донецка на противопехотной мине «Лепесток» подорвался пожилой мужчина

Инцидент зафиксирован на улице Углегорская (подробнее)