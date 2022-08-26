В боях за Донбасс союзные силы ликвидировали за сутки до 100 украинских военных

Войска русской коалиции развивают наступление сразу в нескольких направлениях Фото: Дмитрий СТЕШИН

В боях за Донбасс союзные силы на территории ДНР ликвидировали за сутки более сорока украинских силовиков. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: три артиллерийские установки, два танка, три БпЛА, семь единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 40 националистов, - сообщил он.

Тем временем луганчанам удалось уничтожить до 50 боевиков.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 2 танка, 6 единиц специальной автомобильной техники, - проинформировал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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