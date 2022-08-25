Пожар на химзаводе «Стирол» в Горловке ликвидирован

На территории завода «Стирол» возникло возгорание из-за обстрела со стороны ВСУ. Фото: Администрация Горловки

Пожар на территории химического завода «Стирол» в Горловке произошел в результате возгорания трансформаторной подстанции и масла. Причина ЧП - очередной обстрел со стороны ВСУ. Об этом заявили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В 18:12 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории ГП «Стирол», расположенного в Калининском районе Горловки. В результате обстрела было зафиксировано горение трансформаторной подстанции 110 кВ и масла в обваловании, - рассказали спасатели.

В ведомстве уточнили, что к месту происшествия были сразу же направлены пожарно-спасательные отделения. В 20:39 сотрудникам МЧС удалось потушить пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по району завода «Стирол» в Горловке 40 ракет из «Града». Украинские боевики вели огонь по Калининскому району города с направления населенного пункта Николаевка Вторая.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Из-за обстрела ВСУ Калининского района Горловки загорелась подстанция завода «Стирол» и кровля предприятия «Трансаммиак»

На месте происшествия работают специалисты МЧС ДНР, угрозы жизни и здоровью жителям Горловки из-за возгорания нет (подробнее)