В районе Студгородка в центре Донецка рассыпаны мины-«лепестки»

Об очередном факте дистанционного минирования ВСУ территории Донецка рассказали в мэрии. Фото: ТГ/Кулемзин

Об очередном факте дистанционного минирования ВСУ территории Донецка заявил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник уточнил, что украинские мины-«лепестки» были замечены жителями в районе Студгородка, расположенного в центре города.

- В центре Донецка, на Студгородке возле заросшего стадиона между Манежем и Студбольницей украинскими ублюдками рассыпаны мины-лепестки. Будьте осторожны, - написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Алексея Кулемзина, на протяжении всего дня Донецк остается под обстрелами украинских боевиков. К ударам по Куйбышевскому, Кировскому, Калининскому, Киевскому и Петровскому районам добавился обстрел относительно мирной до этого времени Пролетарки. В результате утренней атаки ВСУ там повреждено остекление в 9 жилых домах и школе.

Огонь по городу ведется со стороны украинских позиций из вооружения натовского образца калибром 155 миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов.

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