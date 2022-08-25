В Донецк передали крупную партию беспилотников для учебного центра по управлению БПЛА

Глава ДНР поблагодарил жителей России за оказанную помощь. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

В Республиканский учебный центр по управлению БПЛА в Донецке доставили 86 беспилотников, приобретенных россиянами. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в Республике большое внимание уделяют современным методам ведения борьбы с противником, в частности - использованию беспилотных летательных аппаратов.

- Совместно с заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта, - проинформировал Глава ДНР.

Денис Пушилин поблагодарил жителей России за оказанную фронту помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что на вооружение ДНР поступили две модернизированные реактивные системы залпового огня «Чебурашка», полностью произведенные в Республике. Речь идет о полностью отечественной разработке, которую начали производить здесь несколько лет назад.

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