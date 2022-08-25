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Политика25 августа 2022 17:40

Украинские боевики препятствуют подаче воды в Волноваху, обстрелян новый водовод

Подача воды на город была временно приостановлена
Ирина ДМИТРИЕВА
О возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно

О возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водоснабжение Волновахи было приостановлено из-за обстрела нового водовода со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в администрации города.

- Сегодня в результате обстрела поселка Новотроицкое поврежден водовод в двух местах. Подача воды на Волноваху временно приостановлена, - заявили в мэрии.

В администрации уточнили, что о возобновлении водоснабжения сообщат позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР завершили строительство нового водовода, который поможет обеспечить водой Волноваху и прилегающие к ней населенные пункты. Работы проводились силами специалистов из России, которые протянули две водопроводных ветви протяженностью по 6,5 километров каждая от карьера Новотроицкого рудоуправления к Великоанадольской фильтровальной станции. Кроме того, строители проложили почти 7 километров кабеля, который позволил смонтировать две плавающих насосных станции.

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