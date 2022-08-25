Центробанк ДНР закроет еще несколько отделений в Донецке

Сегодня в Центральном республиканском банке проводятся технические работы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 26 августа в Донецке прекратят работать еще два отделения Центрального республиканского банка ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Там уточнили, что клиенты отделения ЦРБ, расположенного по улице Павших Коммунаров, 2, будут переведены в Центральное отделение Ворошиловского района по проспекту Комсомольский, 21.

Еще одно отделение Центробанка закроется по улице Артема, 161 б. Его клиенты смогут теперь воспользоваться банковскими услугами по проспекту Киевский, 1А.

Напомним, что сегодня в Центральном республиканском банке будут проходить технические работы, связанные с подготовкой к интеграции банковских сервисов ЦРБ ДНР с банковскими сервисами ПАО «Промсвязьбанк». С 10.00 до 13.00 не будут доступны все операции с пластиковыми картами: не будут работать банкоматы, кассовые и торговые POS - терминалы, услуги, касающиеся работы процессингового центра, не будут осуществляться операции в СДО «ЦРБ Онлайн».

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