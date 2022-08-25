Завершено строительство водовода, который поможет обеспечить водой Волноваху

Водовод позволит ежесуточно перекачивать в Великоанадольскую фильтровальную станцию до 30 тысяч кубометров воды. Фото: ГУП ДНР «Вода Донбасса»

Завершилось строительство нового водовода, который поможет обеспечить водой Волноваху и прилегающие к ней населенные пункты. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии ДНР «Вода Донбасса».

Там пояснили, что работы проводились силами специалистов из России, которые протянули две водопроводных ветви протяженностью по 6,5 километров каждая от карьера Новотроицкого рудоуправления к Великоанадольской фильтровальной станции.

Кроме того, строители проложили почти 7 километров кабеля, который позволил смонтировать две плавающих насосных станции.

- Водовод позволит ежесуточно перекачивать в Великоанадольскую фильтровальную станцию до 30 тысяч кубометров воды. Это предоставит возможность обеспечивать Волноваху, а также поселки Ольгинка, Новотроицкое и Владимировка централизованным водоснабжением в существующих режимах и графиках, - рассказали на предприятии.

Отмечается, что на данный момент специалисты занимаются пусконаладочными работами.

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