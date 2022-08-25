В ДНР восстановят мост через реку Крынка на окраине Макеевки

Работы по реконструкции 91-метрового сооружения, расположенного на автомобильной дороге «Енакиево – Харцызск» в районе населенного пункта Нижняя Крынка, начались в июне текущего года. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике строители приступили к реконструкции моста через реку Крынка, расположенного на окраине Макеевки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Там уточнили, что восстановительные работы будут проводиться в рамках помощи со стороны Российской Федерации. Мост расположен в охранной зоне Ханжонковского водохранилища и связывает между собой сразу несколько крупных городов Республики - Донецк, Макеевку, Харцызск, Енакиево - и близлежащие поселки.

- В 2014 году на мосту были взорваны два пролета, которые для оперативного открытия движения в 2015 году засыпали грунтом. Движение было восстановлено, но с учетом ограничений по скорости до 20 км/ч и по массе автотранспорта до 10 тонн, - рассказали в ведомстве.

На время проведения подготовительных работ российские специалисты устроили здесь временную объездную переправу. Сейчас они занимаются бурением и установкой свай, предстоит также собрать арматурные каркасы моста.

На сегодняшний день полностью готова одна береговая опора со стороны города Донецка. Всего планируется восстановить 6 таких опор.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Россия помогает отстроить Донбасс и наладить мирную жизнь в освобожденных городах

Из российских регионов приезжают специалисты (подробнее)