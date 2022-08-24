СЦКК: 24 августа в ДНР в результате украинских обстрелов двое мирных жителей погибли, еще четверо – ранены

В ДНР за день в результате обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей погибли. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 24 августа, в ДНР в результате украинских обстрелов двое мирных жителей погибли, еще четверо – ранены. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- По оперативным линиям СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: в Старомихайловке ранен мужчина 1962 г.р., - говорится в сводке.

Также поступила дополнительная информация о повреждениях в городах Республики: Донецк, Петровский район: в результате обстрела по ул. Даргомыжского разбросаны противопехотные мины «Лепесток», ул. Еременко, 3 - частный жилой дом; ул. Мичуринская, 5 - зафиксировано возгорание частного жилого дома. Горловка, Центрально-Городской район: ул. Чкалова, 37 - частный жилой дом; ул. Дружковская, 27 - частный жилой дом; ул. Интернациональная - поврежден автомобиль. Макеевка, Червоногвардейский район: ул. Залесская, 51 - факельное горение газопровода низкого давления.

Сведения о последствиях обстрелов и дистанционного минирования городов продолжают поступать.

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